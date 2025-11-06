مقتل رجل في هجوم بطائرة مسيرة على مدينة فولجوجراد الروسية

قتل رجل في مدينة فولجوجراد الروسية، في هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية.

وقال أندريه بوتشاروف، حاكم المدينة، اليوم الخميس، إن القتيل /48 عاما/ لقي حتفه إثر استهداف مبنى سكني.

وأضاف بوتشاروف أن أضرارا لحقت بمنازل خاصة في عدد من المناطق، كما تسبب حطام متساقط لطائرة مسيّرة في اندلاع حريق بمنطقة صناعية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق اليوم الخميس، في بيان لها، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 75 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليل، مشيرة إلى أن 49 من بين تلك المسيّرات كانت فوق فولجوجراد.



