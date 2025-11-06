ارتفعت حصيلة ضحايا إعصار كالمايجي في الفلبين، إلى 114 قتيلا، وسط استمرار أعمال البحث عن أكثر من مئة مفقود.

جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها، الخميس، بحسب وكالة الأنباء الفلبينية.

وأوضح البيان 71 حالة وفاة سُجلت في منطقة "جيبو" ومعظمها بسبب انهيارات أرضية وسيول إثر الإعصار.

وأفاد باستمرار أعمال البحث عن 127 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين.

وأضاف أن أكثر من مليون و951 ألف شخص في أكثر من 5 آلاف حي في أنحاء البلاد تضرروا من الإعصار.

وأشار إلى إيواء أكثر من 127 ألف عائلة نازحة في 4 آلاف و933 مركز إجلاء.

وفي هذا الإطار، أعلن الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور "حالة كارثة وطنية" بسبب الإعصار في اجتماع مع مسؤولي الاستجابة للكوارث.

وأشار ماركوس جونيور إلى أن هذا سيوسع نطاق استجابة الحكومة الضرورية للطوارئ ويضمن توزيعا أسرع لأموال الطوارئ.

وتشير التقديرات إلى أن إعصار كالمايجي قد يتجه نحو فيتنام فوق بحر الصين الجنوبي في نهاية الأسبوع.

والاثنين الماضي، أجلت السلطات عشرات آلاف الأشخاص إلى مناطق آمنة بسبب اقتراب الإعصار، وحذرت الصيادين من الإبحار.

تجدر الإشارة إلى أن 7 آلاف و300 شخص لقوا مصرعهم جراء إعصار "هايان" الذي ضرب الفلبين في نوفمبر عام 2013.​​​​​​​