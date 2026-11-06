الزمالك يواجه الأهلي في ربع نهائي دوري المرتبط لكرة السلة

تُقام اليوم منافسات الجولة الأولى من مرحلة إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري المرتبط لكرة السلة، موسم 2026-2027.

وتشهد الجولة إقامة 8 مباريات في منافسات الرجال والمرتبط للناشئين تحت 16 عامًا، وجاءت مواعيدها على النحو التالي:

الزمالك × الأهلي – صالة الزمالك

مباراة المرتبط: 4:00 مساءً.

مباراة الرجال: 6:00 مساءً.

بتروجيت × الجزيرة – صالة حسن مصطفى

مباراة المرتبط: 3:00 مساءً.

مباراة الرجال: 7:00 مساءً.

المصرية للاتصالات × الاتحاد السكندري – المركز الأولمبي بالمعادي

مباراة المرتبط: 4:00 مساءً.

مباراة الرجال: 6:00 مساءً.

سبورتنج × سموحة – صالة سبورتنج

مباراة المرتبط: 6:00 مساءً.

مباراة الرجال: 8:00 مساءً.

وتضم المجموعة الأولى فرق الأهلي والزمالك والجزيرة وبتروجيت، بينما تضم المجموعة الثانية أندية الاتحاد السكندري والمصرية للاتصالات وسموحة وسبورتنج.

وتُقام منافسات الدور ربع النهائي بمشاركة 8 فرق، جرى تقسيمها إلى مجموعتين، بواقع 4 فرق في كل مجموعة، تتنافس بنظام الذهاب والإياب في منافسات الرجال والمرتبط للناشئين تحت 16 عامًا، على أن يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي لمواصلة المنافسة على اللقب.

وتنص لائحة المسابقة على حصول الفريق الفائز في كل مباراة، سواء في منافسات الرجال أو المرتبط، على نقطتين، مقابل نقطة واحدة للفريق المهزوم.