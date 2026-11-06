فنانون شباب يقدمون أنشطة للعرائس ضمن فعاليات «توت توت»

شاركت مجموعة من الفنانين الشباب في تقديم أنشطة وورش للعرائس، ضمن فعاليات اليوم الثاني للجمهور بمهرجان «توت توت» لكتب الأطفال، المقام بالمعهد الفرنسي بالمنيرة، بحضور الأطفال وأسرهم.

وأضافت العرائس إلى البرنامج مساحة تجمع بين الفنون البصرية والأداء، وتقدم للصغار مدخلًا إلى عالم الشخصيات والحكايات، من خلال ما يتيحه هذا الفن من استخدام الشكل والصوت والحركة.

وجاءت مشاركة الفنانين الشباب ضمن تنوع الأنشطة المقدمة للجمهور، إلى جانب جلسات الحكي ورسم بورتريهات الأطفال والألعاب الجماعية وتجربة المطبخ التراثي وطعام الجدات.

وشهد اليوم إقبالًا كثيفًا من الأسر، التي شاركت أبناءها متابعة الفعاليات المختلفة، في دورة تجمع بين الكتاب والفنون والتجارب العملية، وتتيح للأطفال أكثر من وسيلة للمشاركة والتفاعل.

وتتواصل فعاليات الدورة الثانية من مهرجان «توت توت»، المقامة تحت عنوان «الحواديت رحلات»، حتى 8 نوفمبر.

تأسس مهرجان «توت توت» لكتب الأطفال بمشاركة «صادكو»، ومكتبة «تنمية»، و«حادي بادي»، و«مرح لكتب الأطفال»، و«سترايبس آند كروز»، ويُقام بدعم من «أطفال الشروق»، برئاسة مدير النشر أميرة أبو المجد، والسفارة الفرنسية في مصر، والمعهد الفرنسي بمصر، و«LINK KGB Scholars»، و«أفلام سين»، و«عالية».