أمطار غزيرة تضرب المدن الساحلية بالبحيرة وتشديد الرقابة على المعديات النهرية

ضربت موجة من الطقس السيئ مدن محافظة البحيرة الساحلية، اليوم الخميس، مصحوبة بأمطار غزيرة ونشاط للرياح وانخفاض درجات الحرارة، خاصة في إدكو ورشيد وكفر الدوار والمحمودية.

وقررت الأجهزة التنفيذية وقف حركة الصيد، خاصة مراكب السريح اليومي، بسبب ارتفاع أمواج البحر المتوسط، حفاظًا على سلامة الصيادين.

ووجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد القصوى، وتمركز معدات كسح مياه الأمطار بالنقاط الحيوية، مع استمرار عمل غرفة العمليات المركزية على مدار الساعة، للتعامل الفوري مع أي تداعيات.

كما شددت المحافظ على تكثيف المرور على المعديات النهرية، والتأكد من صلاحية تراخيصها وتوافر اشتراطات السلامة، مع إيقاف تشغيلها فورًا حال استمرار الأمطار الغزيرة أو اشتداد الرياح، حفاظًا على أرواح المواطنين.