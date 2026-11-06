أمطار غزيرة على كفرالشيخ ورفع درجة الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية

شهدت عدد من مراكز ومدن محافظة كفرالشيخ الساحلية، اليوم الجمعة تساقط أمطار غزيرة، تزامنا مع حالة من التقلبات الجوية التي تشهدها المحافظة، وانخفاض درجات الحرارة، ونشاط حركة الرياح، وسط حالة من الحذر بين المواطنين، خاصة بالمناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط.

وتسببت الأمطار في تراكم كميات من المياه بعدد من الشوارع والميادين، لا سيما بالمناطق المنخفضة، فيما واصلت الأجهزة التنفيذية جهودها لمتابعة تداعيات الأحوال الجوية، والتعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار، لضمان انتظام الحركة المرورية وعدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتتابع الأجهزة المعنية بالمحافظة حالة الطقس على مدار الساعة، مع رفع درجة الاستعداد في الوحدات المحلية وشركات مياه الشرب والصرف الصحي وقطاعات الحماية المدنية، والدفع بالمعدات وسيارات شفط المياه إلى المناطق التي تشهد تجمعات مائية، تحسبًا لزيادة معدلات سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة.