رابتورز يتلقى الهزيمة الثانية على التوالي ويخسر أمام روكتس بدوري السلة الأمريكي

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تلقى تورونتو رابتورز الهزيمة الثانية على التوالي وخسر على ملعبه أمام هيوستن روكتس 109 / 119 صباح اليوم الجمعة ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وحقق بن ماكليمور أفضل رقم له هذا الموسم مسجلا 28 نقطة كما سجل جيمس هاردن 23 نقطة وأضاف راسيل ويستبروك 19 نقطة و13 متابعة و11 تمريرة حاسمة ليرفع هيوستن روكتس عدد انتصاراته في الموسم إلى 14 مقابل سبع هزائم.

أما حامل اللقب تورونتو رابتورز، صاحب المركز الثالث في مجموعة الشرق، فقد مني بالهزيمة السادسة له في الموسم مقابل 15 انتصارا.

وحقق ديفين بوكر أفضل رقم له هذا الموسم حيث سجل 44 نقطة ليقود فينيكس صنز إلى فوز صعب على مضيفه نيو أورليانز بليكانز 137 / 132 في مباراة حسمت بالوقت الإضافي.

ورفع فينيكس صنز عدد انتصاراته إلى عشرة مقابل 11 هزيمة بينما كانت الخسارة هي السادسة عشر لبليكانز مقابل ستة انتصارات.

وفي مباراتين أخريين، تغلب دنفر ناجتس على نيويورك نيكس 129 / 92 وواشنطن ويزاردز على فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز 119 / 113 .