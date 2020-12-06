محمد عادل: شعرت بالفخر لانضمامي إلى الإسماعيلي وسأقاتل لإسعاد جماهيره

يرى محمد عادل أحدث الوجوه المنضمة إلى صفوف الدراويش أن النادي الإسماعيلى يمثل فرصة كبيرة له، من أجل متابعته بشكل أفضل والتواجد ضمن صفوف منتخب مصر خلال قادم المناسبات.

و قال عادل للموقع الرسمي للنادي: "فور دخولى مقر النادى الجميع حرص على الترحيب بى وارتبط بعلاقات صداقة بأكثر من لاعب بالفريق قبل انضمامى للدراويش ،منهم عبد الرحمن مجدى ونادر رمضان ومحمد مخلوف".

و تابع: "رغم انضمامى للفريق منذ ساعات قليلة إلا أننى أشعر بأنى جزء من هذا الكيان الكبير وفى رأى أن النادى يشبه المنزل الكبير حيث يعيش الجميع معًا مقربين تحت نفس السقف من أجل تحقيق هدف واحد وهو الانتصارات".

و استكمل نجم الدراويش الجديد حديثه: "يوجد بالفريق لاعبين على مستوى عال للغاية فى نفس مركزى وتواجدى معهم يعد إضافة لى وبالتأكيد المنافسة تصب فى صالح الفريق ،سأقاتل فى التدريبات والمباريات بغرض حصد مقعد بتشكيل الفريق".

و أتم: "الدورى العام الموسم المقبل فى غاية الصعوبة ،وأعد الجهاز الفنى والجماهير بأنى سأبذل قصارى جهدى والمساهمة مع زملائي فى وضع الفريق بمكانته المعروفة للجميع، فجماهيرنا هى السند والداعم الأول للفريق وأثق كل الثقة فى مساندتهم للكيان لاعادة الفريق لمنصات التتويج من جديد".