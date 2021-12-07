لبنان: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 679625

ارتفع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في لبنان اليوم الإثنين إلى 679625 بعد تسجيل 797 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى8785 بعد تسجيل10 حالات وفاة جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس "كورونا"، أنه تم تسجيل 797 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة بينها 787 بين المقيمين و 10 من بين الوافدين ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى679625 منذ 21 شباط/ فبراير من العام الماضي.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل10 حالات وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى8785 منذ 21 شباط/ فبراير من العام الماضي.

وكان مجلس الوزراء قد أعلن في 15 آذار /مارس من العام 2020، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومددت التعبئة العامة حتى نهاية العام الحالي .