الضرائب: 15 ديسمبر بدء تطبيق المرحلة الخامسة من الفاتورة الإلكترونية

طالبت مصلحة الضرائب، ممولى مأمورية الاستثمار بالقاهرة وبخاصة شركات المنطقة الحرة الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى مرحلتها الخامسة سرعة التوجه إلى مامورية الاستثمار بالقاهرة قبل 15 ديسمبر الجاري، جاء ذلك وفقا لبيان من مصلحة الضرائب اليوم.

وأوضح بيان للمصلحة أنه سبق وأن أصدرت المصلحة قرار رقم (443) لسنة 2021 بإلزام المجموعة الأولى من الشركات المسجلة فى مأموريتى الاستثمار والمساهمة بالقاهرة، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات.

كما أن المصلحة قامت من خلال الرابط التالى على موقع مصلحة الضرائب المصرية:

https://www.eta.gov.eg/ar/content/enquiry-services

بإتاحة خدمة تمكن الممولين والمسجلين الذين شملهم قرار الإلزام رقم (443) لسنة 2021 عن طريق إدخال رقم التسجيل الضريبى الخاص بهم التأكد من وجودهم بقرار الإلزام بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأكد بيان المصلحة أن هذه الشركات يمكنها التواصل مع المصلحة من خلال الخط الساخن ١٦٣٩٥ والخاص بمركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة والذى يقوم بالرد على كل الاستفسارات وتقديم الحلول للمشكلات.