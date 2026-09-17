ترامب يدعو الاحتياط الاتحادي إلى خفض الفائدة إلى 1%

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجلس الاحتياط الاتحادي إلى خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى 1% أو أقل، في أول تعليق له بعد قرار الاحتياط الاتحادي رفعها.

وأعلن مجلس الاحتياط الاتحادي رفع سعر الفائدة، قبل ساعات، مخالفا رغبة ترامب في خفض تكاليف الاقتراض، بينما جاء القرار متوافقًا مع توقعات الأسواق إلى حد بعيد.

وصوّتت اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة بالإجماع لصالح رفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 75ر3% و4%، بعد الإبقاء عليه دون تغيير لخمسة اجتماعات متتالية.

وقال ترامب، في منشور على منصة تروث سوشيال، إن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة "يجب أن تكون 1% أو أقل"، لأن بلاده تتمتع، بحسب قوله، "بأفضل ائتمان في العالم بفارق كبير".

وأضاف أن الولايات المتحدة "تشهد ازدهارا" مع تدفق استثمارات جديدة، مشيرا إلى أنه إذا أوقفت بلاده التجارة مع كل دولة تسجل معها عجزا تجاريا، وهي معظم الدول بحسب قوله، فإنها ستحقق "ما لا يقل عن 5ر1 تريليون دولار سنويا".

واعتبر ترامب أن كلمة "عجز" ليست سوى "كلمة فاخرة للخسارة"، مضيفا أن الولايات المتحدة "تتحمل عبء" معظم دول العالم، وأن هذا الوضع "لا يمكن أن يستمر أكثر من ذلك".

واختتم ترامب منشوره بالدعوة إلى خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة "وبسرعة".