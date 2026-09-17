مقتل 3 أشخاص بينهم طفل جراء فيضانات في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم بعدما جرفتهم مياه الفيضانات في وقت مبكر من صباح الأربعاء في منطقة "أمة نافاجو" بولاية نيو مكسيكو الأمريكية، حسبما أفادت السلطات.

وتلقى أفراد شرطة القبيلة بلاغا نحو الساعة 1230 صباحا عن جرف أشخاص بالقرب من مجتمع نيومكومب في شمال غرب نيو مكسيكو. وجاء البلاغ بعد يوم من الأمطار الغزيرة التي تسببت في غمر الطرق ومناطق أخرى بالمياه الراكدة. وتواصل هطول الأمطار خلال ساعات الليل.

واستجابت فرق البحث وعثرت على جثث شخصين بالغين وطفل. ولم تكشف السلطات عن أي تفاصيل بشأن ملابسات الحادث، مكتفية بالقول إن حالات الغرق قيد التحقيق.

وأعرب رئيس أمة نافاجو، بو نيجرين، عن تعازيه، ووجه الشكر إلى فرق الاستجابة الأولى التي واصلت العمل طوال الليل في ظروف صعبة وخطيرة أثناء البحث عن الأشخاص.

وقال نيجرين في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "إلى الأسرة والأقارب والأحباء الذين يعيشون حالة من الحزن اليوم، نتقدم بأعمق تعازينا. وندعو الله أن تحيط بكم القوة والراحة ومحبة عائلتكم ومجتمعكم في الأيام الصعبة المقبلة".

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في ألباكركي إحاطة خاصة يوم الثلاثاء، حذرت فيها من توقعات بحدوث عواصف رعدية عديدة وواسعة النطاق خلال الأيام المقبلة. وجددت الهيئة تحذيراتها يوم الأربعاء، مشيرة إلى أن مستويات الرطوبة من المتوقع أن تقترب من مستويات قياسية بالنسبة إلى منتصف سبتمبر .