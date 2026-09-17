 ترامب يلوح باعتبار سماح الاتحاد الأوروبي لكندا بالانضمام كعضو منتسب عملا عدائيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ترامب يلوح باعتبار سماح الاتحاد الأوروبي لكندا بالانضمام كعضو منتسب عملا عدائيا

د ب أ
نشر في: الخميس 17 سبتمبر 2026 - 5:32 ص | آخر تحديث: الخميس 17 سبتمبر 2026 - 5:32 ص

 لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتبار سماح الاتحاد الأوروبي لكندا بالانضمام كعضو منتسب "عملا عدائيا"، وهدد بفرض المزيد من الرسوم الجمركية.

وربط ترامب تهديده، يوم الأربعاء، بـ"نية" القادة الأوروبيين، قائلا: "إذا كانت النية حسنة، فلا بأس. أما إذا كانت النية سيئة، فسنفرض رسوما جمركية باهظة جدا على أوروبا". كما ألمح إلى أن الولايات المتحدة قد توقف التجارة مع أوروبا في بعض المجالات.

ووصف ترامب احتمال انضمام كندا إلى الاتحاد الأوروبي بأنه "مثير للسخرية"، كما وصف جارة الولايات المتحدة بأنها "شريك تجاري سيئ للغاية".


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