وزير الآثار: نبحث إجراء أنشطة على جانبي طريق الكباش ليكون متحفا مكشوفا

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن مئات الملايين شاهدوا حفل افتتاح طريق الكباش بمحافظة الأقصر حول العالم.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الاثنين، أنه يتم بحث دراسة أنشطة على جانبي طريق الكباش ليكون متحفًا مكشوفًا، مؤكدًا أنه ستتم المحافظة على الطابع الأثري هناك.



وأكّد الوزير إضاءة الطريق بشكل كامل وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد، بحيث تكون الإضاءة واضحة على كل كبش.



وأوضح أن الاحتفالية كانت ترويجًا لمحافظة الأقصر، لافتًا إلى أنّه سيتم تنظيم احتفالية بشكل سنوي وسنعلن عنها قبلها ليتمكن السياح من الحضور.



وأشار إلى أنه يتم لاحتفالية "تعامد الشمس" في 22 فبراير المقبل بالتنيسق مع وزارة الثقافة، وعقّب: "الناس اعتادت من مصر أنها تقدم فعاليات بشكل راق".



وأفاد الوزير بأن هناك الكثير من الفعاليات التي تستعد لها الوزارة، مشيرًا إلى الهدف من ذلك هو أن تكون المناطق الأثرية مزودة بالخدمات التي تلبي كل احتياجات السياح.