لطيفة تهنئ أحلام على تألقها في حفل «اللوفر»: كنتِ أكثر من رائعة

هنأت المطربة التونسية لطيفة للمطربة الإماراتية أحلام؛ لتألقها في حفلها الغنائي الجديد.



ونشرت لطيفة تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "حبيبتي كنتِ أكثر من رائعة في حفل اللوفر يارب يوفقك دائمًا على قد تعبك ومجهودك، ألف مليون مبروك".



يذكر أن المطربة أحلام أحيت حفلا غنائيا نظمته دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي مؤخرا بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، والذكرى الخمسين لقيام الاتحاد.



وشهد الحفل الذي أقيم في متحف اللوفر حضورا كبيرا من الجمهور، وغنت أحلام مجموعة من الأغاني الوطنية شهدت تفاعلًا كبيرًا بينها وبين الحضور.







@AhlamAlShamsi حبيبتى كنت اكثر من رائعه فى حفل اللوفر يارب يوفقك دائما على قد تعبك ومجهودك .الف مليووووون مبروك 👏👏👏👏👏👏❤️❤️❤️ — Latifa Al-Tunisia (@latisol) December 6, 2021