مستشار مفتي الجمهورية: مصالح المجتمع مرهونة بتنظيم النسل

قال الدكتور مجدي عاشور، أحد كبار علماء الفتوى، ومستشار مفتي الديار المصري، إن قضية الانفجار السكاني أخطر من فيروس كورونا، متابعًا أن بعض المؤسسات كانت تتعامل مع أزمة الزيادة السكانية بشكل موسمي.

وتابع خلال لقائه مع برنامج "المشهد" مع الإعلامي عمرو عبدالحميد والإعلامي نشأت الديهي، عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن مصالح المجتمع مرهونة بتظيم النسل، مضيفًا: "خطورة ملف تنظيم السكان متعلق بفقه الدولة وبقاء المجتمع، الناس بتتعامل مع الأمر كأنه مسألة شخصية".

وأضاف: "التنظيم لابد منه في جميع الأمور الحياتية، سواء في أركان الإسلام الخمسة، أو في تنظيم الأسرة، هناك أشكالية في تقليد الغرب، والجماعات المتطرفة والإرهابية تحث على عدم تنظيم النسل مخالفة لعادات الغرب".

وأردف، أنه من المتوقع فشل معالجة الأزمة من قبل رجال الدين فقط، متابعًا أنه يجب التكاتف من قبل جميع الأنحاء من خلال التوعية وبعدها سن القوانين.