 الولايات المتحدة وبريطانيا تؤكدان مواصلة دعمهما لأوكرانيا في مواجهة الهجمات الروسية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الولايات المتحدة وبريطانيا تؤكدان مواصلة دعمهما لأوكرانيا في مواجهة الهجمات الروسية

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 - 3:51 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 - 3:51 ص

أكدت نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان ومستشار الأمن القومي البريطاني تيم بارو، اليوم /الاثنين/ بالعاصمة البريطانية لندن، على خططهما لمواصلة الدعم لأوكرانيا، بما في ذلك في مواجهة الهجمات الروسية المستمرة على البنية التحتية الحيوية.
كما ناقش الطرفان الأولويات المشتركة مثل دعم حرية وانفتاح المحيطين الهندي والهادئ، والحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان، والعمل على وجه السرعة للتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن تنفيذ بروتوكول أيرلندا الشمالية، وذلك بحسب بيان نُشر على موقع وزارة الخارجية الأمريكية.
كما التقت ويندي شيرمان بوزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي ووكيل وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البرلماني ديفيد راتلي، حيث أكدوا دعم الولايات المتحدة للعلاقات الثنائية القوية، وناقشوا التعاون المستمر لدعم أوكرانيا في مواجهة الحرب الروسية.

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