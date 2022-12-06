كيف تعيش العاملات المنزليات لدى العائلة الحاكمة وأسر الطبقة المخملية في قطر؟

كانت مبتسمة وهي تتكلم بحيوية، وقالت إنهم أعطوها جهاز أيفون وملابس ومجوهرات وأحذية من أنواع لم تكن أبدا قادرة على دفع أثمانها في بلدها الفلبين.

وعلى غرار غلاديس، فإن صعوبة الحصول على راتب يكفي للمعيشة في بلدها كانت دافعها للعمل في قطر.

وبينما كنا نتحدث، انضمت عاملات فلبينيات أخريات، كن في الغرفة الكبيرة في المسكن الذي تقيم فيه آلثيا.

وقد قلن إن لديهن غرف نوم خاصة وكذلك مطبخ. وهذا مهم. فالخادمات اللواتي تشاهد آلثيا مقاطع لهن على تطبيق تيك توك وفيسبوك يتوسلن للحصول على طعام، ويلتمسن أن يأتي أحد لإنقاذهن، ولم يكن لديهن النصيب نفسه من الحظ.

وتقول آلثيا "أشاهد مقاطع الفيديو هذه على الإنترنت طوال الوقت، ولهذا السبب أشعر بأنني محظوظة للغاية". وتضيف "بالنسبة لي، كل يوم يبدو وكأنني أعيش في عالم حكاية خيالية".

ومع ذلك، فإن العمل مجهد في "قصور سندريلا" وهو الاسم الذي تطلقه آلثيا على قصور العائلة الحاكمة، بسقوفها العالية وثرياتها، وتحفها المرصعة بالذهب، وأسطح طاولاتها المصنوعة من عرق اللؤلؤ، وكميات الزهور المقطوفة حديثا التي تزينها.

يبدأ يوم العمل عادة في الساعة 6:30 صباحا بإعداد وجبة الإفطار للعائلة. وتأكل ألثيا بمجرد انتهاء الأسرة من تناول طعامها. وبعد رفع المائدة، تقوم العاملات بتنظيف الغرف، وثم لاحقا تحضير المكان لوجبة الغداء.

وتستريح الخادمات في شققهن بين الثالثة والسادسة مساء، ثم تبدأ الاستعدادات لوجبة العشاء. وبمجرد انتهاء العشاء، يكون عمل ألثيا قد انتهى، ولديها الحرية في مغادرة المجمع إذا أرادت ذلك.

وتشير آلثيا إلى أن العائلة لا تحجز جواز سفرها. لكن آلثيا تعمل كل يوم، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع، فهي لا تحصل على يوم الإجازة الذي من المفترض أن يضمنه القانون القطري الآن ما لم يختر الموظف التخلي عنه. إنه ثمن تدفعه من أجل توفير الدعم المادي الحيوي بالنسبة لأسرتها.

شرط الجمال

تقول ماري غريس موراليس، وهي تعمل في شركة توظيف في مانيلا كوسيط بين العاملات المنزليات والعائلات الغنية في الخليج، إن العمل في القصر وظيفة "تحسد عليها".

وتقول "هناك العديد من الامتيازات، والعائلة كريمة". وفي تعليق يعكس حياة الحرمان التي قد تكون العاملات عشنها في بلدهن الأم تضيف موراليس "يزداد وزن الفتيات أثناء وجودهن في القصر. الأسرة تطعمهن جيدا".

لكنها في الوقت نفسه تشير إلى أن العائلة الحاكمة لديها متطلبات محددة للغاية.

وتضيف موراليس "الفتيات اللواتي أرسلن للعمل لدى العائلة القطرية الحاكمة تتراوح أعمارهن بين 24 و35 عاما وجميلات للغاية".

وتصمت قليلا وهي تنظر إليّ عبر الشاشة التي أنظر إليها أنا أيضا عبرها من مكاني في مقر مكاتب بي بي سي في لندن.

وتقول وهي تبتسم "أجمل منك".

لكنها ترسل لي لاحقا رسالة اعتذار على تطبيق واتس آب، فقد سمع أولادها الحديث، وقالوا لها إن تعقيبها كان فجا.

أكدت لها أنني لم أشعر بأي إهانة أو انزعاج، ولم أذكر لها أن توظيف الأشخاص على أساس المظهر يعتبر غير قانوني في العديد من البلدان.

وتضيف موراليس يجب أن يكن شابات لأن العائلة القطرية الحاكمة بحاجة إلى عاملات منزليات يتمتعن بالحيوية والصحة العالية، وقادرات على التعامل مع البيئة المتطلبة وشديدة الانشغال في القصر.

وتكرر قائلة "يجب على المتقدمات أن يكن جميلات... جميلات جدا".

وتقول جوانا كونسيبسيون، من ميغرانت إنترناشونال، إنها تأمل في أن يكون وصف آلثيا لتجربتها في العمل في القصر الأميري صحيحا، لكنها تضيف "من غير المرجح أن نعرف ذلك بالتأكيد أثناء وجودها في قطر وعملها لدى عائلة لديها هذا القدر من السلطة".

تحديات الشكاوى

وكان بعض العاملين لدى العائلة الحاكمة في قطر اشتكوا بعد مغادرة البلاد. وفي عام 2019، رفع ثلاثة أشخاص من بريطانيا والولايات المتحدة، وهم حارس شخصي ومدرب شخصي ومعلم خاص، دعوى قضائية ضد أخت أمير البلاد، الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني وزوجها، يقولون فيها إنهم أُجبروا على العمل لساعات طويلة من دون أن يدفع لهم أجر ساعات إضافية. لكن الأسرة نفت المزاعم، وطلبت الحصانة الدبلوماسية إذ كان تسليم أوراق الدعوى قد تم في نيويورك.

وتقول ربا جرادات، المديرة الإقليمية للدول العربية في منظمة العمل الدولية، إن "الإبلاغ عن حالات العنف والمضايقات ونقص إجراءات السلامة والصحة في العمل، وعدم توفر السكن اللائق، يمكن أن يمثل تحديا".

وتقول منظمة العمل الدولية إنها تعمل مع الحكومة القطرية لتنفيذ القواعد الجديدة التي تشترط الحصول على الحد الأدنى للأجور، ويوم عطلة كل أسبوع، وإجازات مرضية مدفوعة وكذلك دفع أجور ساعات العمل الإضافية، على الرغم من أن هذا لا يزال يمثل "تحديا".

وتقول آلثيا من مكانها في القصر، إنها سعيدة رغم ساعات العمل الطويلة.

وهي عادة حين تأوي إلى فراشها ترسل رسالة إلى أحد أخوتها أو إلى والديها في الفلبين، وغالبا ما تشعر بالحنين إلى المنزل، فالقصر الذي يبدو من عالم القصص الخيالية ليس مكانها. لكنه مع ذلك، يبقى المصدر الحيوي للدخل.

وهي تقول "ما كنت أبدا لأتمكن من إعالة أسرتي من دون هذه الوظيفة".

وقد طلبت بي بي سي التعليق من العائلة الحاكمة في قطر، ومن السفارة القطرية في لندن، لكنها لم تتلق ردا.