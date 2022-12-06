سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وجه نيمار دا سيلفا لاعب منتخب البرازيل رسالة إلى الأسطورة بيليه بعد تدهور حالته الصحية عقب التأهل لربع نهائي كأس العالم 2022 لمواجهة كرواتيا.

وقال نيمار في تصريحات لـ" بي إن سبورت " : " من الصعب وصف ما حدث لبيليه أتمنى له كل الشفاء وأن يكتب له الله هذا الشفاء قريباً ".

وأضاف : " أتمنى أن يساهم هذا الانتصار في رفع الحالة المعنوية له ".

وواصل عن تحقيقه إنجازاً فردياً ضد كرواتيا بتسجيله في ثلاث نسخ مختلفة لكأس العالم: " لم أتوقع أن أحقق هذه الأرقام ، أشعر بالفخر والسعادة لما حققته " .

واختتم: " لازال أمامنا مباريات مهمة جداً ونسعى لتحقيق اللقب ، ولكن يجب أن نأخذ المباريات خطوة بخطوة ، نحن جاهزون ولدينا تركيز كبير لتحقيق اللقب " .