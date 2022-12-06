 هل يترشح بايدن لولاية رئاسية أمريكية ثانية؟.. كبير موظفيه يجيب - بوابة الشروق
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هل يترشح بايدن لولاية رئاسية أمريكية ثانية؟.. كبير موظفيه يجيب

وكالات
نشر في: الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 - 12:49 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 - 12:49 م

يقرر الرئيس الأمريكي جو بايدن إذا كان سيترشح لولاية ثانية في 2024 بعد "فترة قصيرة" من بداية السنة الجديدة، وفق ما ذكر كبير موظفيه، رون كلاين.

وقال كلاين في تصريحات في قمة مجلس الرؤساء التنفيذيين لوول ستريت جورنال، إن بايدن يتشاور مع أفراد عائلته.

وفي الثمانين، يعد بايدن الرئيس الأكبر سناً في تاريخ الولايات المتحدة، وإذا تولى السلطة لولاية ثانية فسينهي ولايته في الـ86، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وصرح كلاين الذي يعد من أرفع الشخصيات في واشنطن التي تعلّق على المسألة في مقابلة بثّتها وول ستريت جورنال، إنه يعتقد أنه "ينوي الترشح".

وأضاف: "أسمع من العديد من الديمقراطيين في البلاد أنهم يريدون أن يترشح، لكن الرئيس سيتخذ هذا القرار، حسب توقعاتي، بعد وقت قصير من انتهاء موسم العطلات، لكني أتوقع أن يكون قراره، الترشح".

وألمح بايدن بشكل قوي إلى أنه سيترشح مجدداً، وترك الاحتمال المضاد مفتوحاً، قائلاً إنه يحترم المصير إلى حد كبير.

وفي 9 نوفمبر، بعدما حقق الديمقراطيون نتائج جيّدة بشكل غير متوقع في انتخابات منتصف الولاية، قال إنه "ينوي الترشح مجدداً" لكنه سيؤكد الأمر "في مطلع العام المقبل".

وكان الرئيس السابق دونالد ترامب، قد أعلن ترشحه في انتخابات الرئاسة المقبلة، ودعا للعمل على عرقلة بايدن من ولاية ثانية.


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