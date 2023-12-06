قال المستشار محمود فوزي، رئيس حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إنه ليس هناك انحياز من مؤسسات الدولة لمرشحهم- وذلك في رد منه لما أثير من بعض المرشحين في هذا السياق.

وأضاف خلال حوار خاص له ببرنامج «كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على قناة «أون»، مساء الثلاثاء، أن التحيز للمرشح الرئاسي السيسي، غير موجود وهذا الأمر لعدة أسباب، أولها أن مرشحهم ليس أول رئيس يخوض انتخابات وهو في المنصب، وهذا المشهد تكرر بالولايات المتحدة وروسيا وتركيا، ومن ثم ففكرة خوض المرشح الرئاسي ولاية ثانية موجود في كل مكان.

وتابع: «السبب الثاني المتعلق بتوازن الإعلام في التغطية، وقد رأينا كحملة كل المرشحين موجودين على الشاشة، وهناك تغطية لأخبار حملاتهم في الإعلام كله».

وفيما يتعلق بموظفي الدولة، أكد أنهم موظفون عموميون ولهم حق الانتخاب، لكن المحظور قانونا هو استخدام المرافق والأموال العامة في الدعايا الانتخابية، مشددا على التزام الحملة بالدستور والقانون، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات واحتكامها لها، وكل من يرى أي مخالفة عليه التوجه لها بشكواه.

وتابع: «نحن لا نتصل مع أجهزة الدولة ولا أي مؤتمر من مؤتمراتنا كان فيها مسئول بالدولة، ولا يوجد فرد بالحملة موظف في الدولة، فنحن نتعامل مع مرشح له معايير أخلاقية وقيمية عالية، ونرى ذلك جيدا، وليس لدينا أي مبرر ولا أي داع لمخالفة القانون، وحتى لو شفنا أنه ممكن يعمل جدل بيتم تجنبه ونميل للرأي القانوني الأحوط».