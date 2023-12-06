منظمة إغاثة: الإمدادات تصل إلى مستويات منخفضة بشكل خطير بمستشفى الأقصى في غزة

حذرت منظمة "أطباء بلا حدود" اليوم الأربعاء، من وصول إمدادات الوقود والأدوية إلى "مستويات منخفضة بشكل خطير"، بمستشفى الأقصى في غزة، داعية إلى إنهاء الحصار على المنطقة الساحلية الفلسطينية.

وفي منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أضافت المنظمة: "يحتاج مئات المرضى إلى رعاية طارئة، بسبب القصف الإسرائيلي المستمر لكن الإمدادات لا تصل إلى المستشفى بسبب إغلاق الطرق".

وتابعت أنه "يجب رفع الحصار ويتعين توفير إمدادات ومساعدات إنسانية طبية بشكل عاجل إلى قطاع غزة بكامله".

ومنذ انتهاء الهدنة المؤقتة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس في الأول من ديسمبر، يتم نقل ما يتراوح بين 150 و200 شخص في المتوسط، إلى المستشفى، يوميا، مصابين بجروح جراء القتال.