 بعد سلسلة هجمات حوثية.. تقارير عن حادث بنظام جوي مسير غربي ميناء الحديدة اليمني - بوابة الشروق
الأربعاء 6 ديسمبر 2023 2:32 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

بعد سلسلة هجمات حوثية.. تقارير عن حادث بنظام جوي مسير غربي ميناء الحديدة اليمني

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 6 ديسمبر 2023 - 12:58 م | آخر تحديث: الأربعاء 6 ديسمبر 2023 - 12:58 م

نقلت وكالة "رويترز" عن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، بأن هناك تقارير تتحدث عن حادث يتعلق بنظام جوي مسير غربي ميناء الحديدة اليمني.

جاء ذلك بحسب نبأ عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية، ظهر الأربعاء، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكانت جماعة الحوثي اليمنية قد أعلنت شن أكثر من هجوم سفن ومواقع إسرائيلية ردا على العدوان الذي يشنه جيش الاحتلال على قطاع غزة.

والأحد الماضي، قال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي، إن قواتهم استهدفت اليوم سفينتين إسرائيليتين في باب المندب.

وأضاف في بيان مصور، أنه جرى استهداف السفينة الأولى بصاروخ بحري، فيما جرى استهداف السفينة الثانية بطائرة مسيرة بحرية.

وربطت جماعة الحوثي، وقف هجماتها سواء ضد السفن أو ضد المواقع الإسرائيلية بوقف الحرب على غزة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك