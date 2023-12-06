ميناء دمياط يستقبل 15 سفينة حاويات وبضائع عامة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 15 سفينة، بينما غادر عدد 18 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة، وذلك حسبما أعلن المركز الإعلامي لهيئة الميناء، فى بيان له اليوم.

بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 24850 طن تشمل: 7032 طن رمل و1250 طن فلوسبار و8674 طن يوريا و1035 طن ملح معبأ و6859 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 33512 طن تشمل: 5200 طن خردة و1100 طن فول صويا و3953 طن زيت طعام و14262 طن قمح و3850 طن ذرة و4500 طن بضائع متنوعة و2161 راس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 647 طن.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 763 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 166 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2801 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 124799 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 353548 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3808 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم ابو راضي والفيوم، وعدد 1 قطار بعد أن تم تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4784 شاحنة.