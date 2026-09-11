عضو المركزي الأوروبي: قد نحتاج زيادة الفائدة لكبح النشاط الاقتصادي والسيطرة على التضخم

قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي يواخيم ناجل، إن البنك قد يحتاج لزيادة تكاليف الاقتراض لمستويات تبدأ في كبح النشاط الاقتصادي للسيطرة على التضخم.

وبعد يوم من زيادة المسئولين معدلات الفائدة للمرة الثانية منذ تسببت حرب إيران في زيادة تكاليف النفط والغاز الطبيعي، قال ناجل، وهو أيضا محافظ البنك المركزي الألماني (بوندسبنك)، لقناة "سي إن بي سي" إن التطورات الخاصة بأسعار الطاقة سوف تكون العامل الرئيسي في صياغة المسار امام السياسة النقدية.

وأضاف ناجل: "نحن في الجزء الأعلى من المنطقة المحايدة"، مشيرا إلى النطاق الذي لا تقيد فيه المعدلات الاقتصاد أو تحفزه، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال: "لن أستبعد أننا سنضطر للدخول إلى المنطقة التقييدية المعتدلة".