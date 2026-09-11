مقتل شخصين جراء هجمات روسية على محطات وقود في كييف

ذكرت السلطات الأوكرانية اليوم الجمعة، أن شخصين على الأقل لقيا حتفهما إثر هجمات روسية على محطات للوقود بالعاصمة كييف.

وقال فيتالي كليتشكو عمدة كييف عبر تطبيق تليجرام، إن 8 أشخاص أصيبوا جراء الغارات، وتم نقل ستة منهم إلى المستشفى.

وجاء ذلك بعد يوم من وقوع أول هجوم روسي على محطة للوقود في العاصمة الأوكرانية.

وأضاف كليتشكو أن ثمانية أشخاص آخرين أصيبوا إثر استهداف مسيرة لمبنى سكني مؤلف من تسعة طوابق ليلة الخميس- الجمعة.

وذكرت السلطات أن امرأة لقيت حتفها خارج العاصمة جراء هجوم بمسيرة روسية في منطقة فيشهورود، وأضافت أن الضربة أسفرت عن وقوع أضرار في مستودعات.

ويحذر مسئولون ومحللون أوكرانيون منذ شهور من أن روسيا قد توسع عمليات استهداف محطات الوقود إلى العاصمة في إطار حملتها لتخويف المدنيين، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس (أ ب).

وقال وزير الخارجية أندريه سيبيها في منشور على منصة إكس في وقت متأخر أمس الخميس: "تشن روسيا هجمات ممنهجة على أماكن تعرف أن الناس سيقضون فيها وقتهم أثناء ممارسة حياتهم اليومية، سعيا إلى زيادة عدد الضحايا وبث الخوف والضغط على المجتمع الأوكراني".

وحثت السلطات السكان على عدم البقاء لفترات طويلة بالقرب من محطات الوقود وغيرها من المنشآت المكشوفة أثناء إطلاق صفارات الإنذار من الغارات الجوية.