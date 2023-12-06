جنوب أفريقيا تطلب عقد اجتماع عاجل مع بوتسوانا بشأن تمديد حظر استيراد المنتجات الطازجة

طلبت حكومة جنوب أفريقيا، عقد اجتماع عاجل مع المسئولين في بوتسوانا بعد أن مددت الدولة المجاورة حظر استيراد المنتجات الطازجة الذي كان من المقرر أن ينتهي في ديسمبر الجاري.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن بوتسوانا مددت حظر استيراد المنتجات الطازجة من جنوب أفريقيا حتى عام 2025، وزادت عدد المنتجات المحظور استيرادها.

وقالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بجنوب أفريقيا، في بيان أمس الثلاثاء، إن وزيرة الزراعة واستصلاح الأراضي والتنمية الريفية، ثوكو ديديزا، ستسعى، خلال الاجتماع الثنائي، إلى معالجة أي تأثير سلبي قد يطرأ على العلاقات التجارية بين البلدين.

وفرضت بوتسوانا، الحظر في عام 2022 في محاولة لتعزيز قطاع الزراعة المحلي من خلال تقليل الاعتماد على الواردات؛ مما أسفر عن تكبد المزارعين في جنوب أفريقيا خسائر في الإيرادات جراء تراجع الطلب.