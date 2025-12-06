محافظ أسيوط: دعم متواصل للعبارات النهرية في مركز القوصية لتحسين الخدمات للمواطنين

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، تقديم كل أوجه الدعم وتذليل العقبات أمام الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في المراكز والأحياء، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

وشدد على أهمية المتابعة الدورية واليومية لكل القطاعات لضمان تقديم الخدمات بشكل لائق، مشيرًا إلى ضرورة مراقبة أداء مشروع العبارات النهرية على مستوى مراكز وقرى المحافظة، والعمل على تنمية الموارد وتعظيم الإيرادات، وضبط الأداء بما يضمن إعلاء المصلحة العامة.

وأوضح المحافظ، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية، برئاسة أسامة سحيم، تابعت سير العمل بموقع مرسى العبارة النهرية بعزبة يونس، الذي يربط بين ضفتي نهر النيل، وذلك بحضور مصطفى عرابي، نائب رئيس المركز؛ للتأكد من انتظام تقديم الخدمات وتعظيم الإيرادات وتحقيق تحصيل المراسي.

وأكد أهمية التأكد من سلامة وحدات ومعدات مشروع العبارات النهرية قبل التشغيل، وضرورة الالتزام باشتراطات الأمان والسلامة المهنية؛ حفاظا على حياة المواطنين وسلامة المركبات، بما يسهم في تسهيل حركة النقل والانتقال للبضائع والمواطنين بين المراكز والقرى بالمحافظة.