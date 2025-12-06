وزير الخارجية: ندعم أي مسار يبعد شبح العدوان عن لبنان

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن مصر تدعم أي مسار يؤدي إلى خفض التصعيد، وإبعاد شبح العدوان على لبنان.

وأضاف خلال تصريحات لفضائية «LBC» اللبنانية، صباح السبت، أن مصر تجري اتصالات على أعلى مستوى، بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتتواصل مع كل الأطراف المعنية؛ إسرائيل وأمريكا والدول الأوروبية، بهدف خفض التصعيد ومنع العدوان.

وأكد أن «هناك جدية وإرادة سياسية لدى الجانب اللبناني من أجل التحرك والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف العدائيات»، قائلًا إن مصر تدعم خطة الحكومة اللبنانية وفرضها السيادة على كامل أراضيها.

وأشار إلى أن مصر تدعم كل مسار دبلوماسي وسياسي يُحقق الاستقرار في المنطقة، ويضمن عدم تجدد العدوان الإسرائيلي، وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان وعدم انتهاك سيادته.

وتوجه د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أمس الجمعة، إلى العاصمة القطرية، للمشاركة في أعمال منتدى الدوحة الذي تعقد فعالياته يومي 6 و7 ديسمبر.

ويعقد وزير الخارجية سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من نظرائه والمسئولين المشاركين في المنتدى لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي، وتبادل الرؤى حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية، وتنسيق المواقف إزاء التطورات في المنطقة، ولاسيما ما يتعلق بجهود تثبيت الاستقرار ودعم مسارات السلام والتنمية.