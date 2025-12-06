 وزير الخارجية يبحث مع المبعوث الأمريكي الخاص للبنان وسوريا مستجدات الأوضاع فى سوريا - بوابة الشروق
السبت 6 ديسمبر 2025 12:16 م القاهرة
وزير الخارجية يبحث مع المبعوث الأمريكي الخاص للبنان وسوريا مستجدات الأوضاع فى سوريا

هايدي صبري
نشر في: السبت 6 ديسمبر 2025 - 11:59 ص | آخر تحديث: السبت 6 ديسمبر 2025 - 11:59 ص

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج السفير توم باراك، المبعوث الامريكى الخاص إلى سوريا، على هامش منتدى الدوحة.

وتناول الجانبان آخر مستجدات الأوضاع فى سوريا وتعزيز التنسيق لدفع مسارات التهدئة والاستقرار في المنطقة.

وكان وزير الخارجية قد توجه إلى قطر للمشاركة في منتدى الدوحة الذي تعقد فعالياته يومى ٦ و٧ ديسمبر.

وعقد وزير الخارجية سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من نظرائه والمسئولين المشاركين في المنتدى لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي، وتبادل الرؤى حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية، وتنسيق المواقف إزاء التطورات في المنطقة، ولاسيما ما يتعلق بجهود تثبيت الاستقرار ودعم مسارات السلام والتنمية.

