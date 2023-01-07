صلاح بديلا في تشكيل ليفربول المتوقع أمام وولفرهامبتون بكأس الاتحاد

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يستعد نادي ليفربول لمواجهة وولفرهامبتون، في المباراة التي ستُقام مساء اليوم السبت على ملعب الأنفيلد، ضمن منافسات الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

ووفقا لما أشار إليه موقع «90min» البريطاني، من المتوقع أن يستعين الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز بالهولندي كودي جاكبو المنضم حديثا لصفوف الفريق خلال الانتقالات الشتوية الحالية قادما من بي أس في إيندهوفن الهولندي.

وأضاف الموقع أن كلوب يفضل تواجد محمد صلاح نجم الريدز على مقاعد البدلاء لإراحته والحفاظ عليه من أجل مباريات الدوري الإنجليزي، وسيقوم الألماني بالاعتماد على هارفي إليوت لاعب الوسط في مركز الجناح الأيمن.

وتوقع الموقع البريطاني التشكيل الذي سيخوض به ليفربول مباراة وولفرهامبتون والتي جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: تريند ألكسندر أرنولد – جويل ماتيب – جو جوميز – أندري روبرتسون

خط الوسط: نابي كيتا – فابينيو – ستيفان بايتيتش

خط الهجوم: هارفي إليوت – داروين نونيز – كودي جاكبو