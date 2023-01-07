باكستان تطلق سراح 524 مهاجرا أفغانيا من سجن بمدينة كراتشي جنوبي البلاد

أطلقت باكستان سراح 524 مهاجرًا أفغانيًا من سجن بمدينة كراتشي الساحلية جنوبي البلاد.



وقالت السفارة الأفغانية في العاصمة الباكستانية إسلام آباد -في بيان أوردته وكالة أنباء باجفاك الأفغانية اليوم السبت- إن من بين الإفغان المطلق سراحهم 54 إمرأة و97 طفلًا.



وأظهر مقطع فيديو نشرته السفارة الأفغانية على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" سجناء من النساء والأطفال خلف البوابة الرئيسية للسجن في انتظار الإفراج عنهم تحت إشراف السلطات الباكستانية والأفغانية، وآخرين من الرجال يجلسون داخل حافلة جاهزة للتوجه إلى أفغانستان.



وكانت الشرطة الباكستانية قد اعتقلت خلال العديد من المداهمات التي جرت الشهر الماضي ما لا يقل عن 1200 مواطن أفغاني دخلوا مدينة كراتشي دون وثائق سفر سارية، ما أثار انتقادات في جميع أنحاء أفغانستان وسلطت الضوء على العلاقات المتوترة بين الدولتين المتجاورتين جنوب آسيا.