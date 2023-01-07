انتشلت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية، اليوم السبت، جثتي، محمد حامد وشهرته "عبد الله"، وعبد المنعم حامد، وثالث مصاب، من بين أنقاض عقار قديم كائن في 8 شارع زاوية القلعي، خلف مستوصف ابن خلدون بنطاق حي الجمرك، إثر انهيار جزء منه عليهم.

وتلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية اللواء خالد البروي، إخطارًا يفيد تلقيه إشارة من شرطة النجدة، وغرفة عمليات الحي، حول بلاغًا بانهيار عقار مكون من أرضي، وطابقين علويين، وسقط سقف الدور الأول من الداخل، ووجود ضحايا ومصابين.

وبانتقال الكول الأمني، رفقة سيارات الإسعاف، وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، ومسئولي الحي، تبين من المعاينة والفحص الأولي سقوط سقف محل إصلاح إلكترونيات "تليفزيونات" بالطابق الأرض أسفل العقار، مما أدى إلى مصرع شخصين، وإصابة الثالث، وجرى نقله إلى المستشفى لاسعافه.

ووفقًا لمصدر أمني، تم وضع حواجز حديدية في محيط الانهيار، لعدم تعريض حياة المواطنين للخطر، وقطع المرافق عن العقار، ونقل الضحيتين إلى مشرحة كوم الدكة، وتحرر محضر إداري بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.