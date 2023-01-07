يسعى نادي النصر السعودي، بقيادة مديره الفني الفرنسي رودي جارسيا، للتعاقد مع الجناح البلجيكي لاعب ريال مدريد إيدين هازارد، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسبما نشر موقع فوت ميركاتو الفرنسي، أن النادي السعودي يرغب في انتداب العديد من أكبر نجوم الدوريات الأوروبية في الفترة المقبلة، من أجل تطوير الجوانب التنافسية والتجارية للرياضة في البلاد.

وأضاف الموقع أن النصر وجه اهتمامه لهازارد صاحب الـ32 عاماً، بسبب اقتراب انتهاء مدة عقده مع ريال مدريد، حيث تنتهي مدة العقد في نهاية 2024.

وذكر الموقع أن المدير الفني رودي جارسيا، أجرى اتصالاته مع اللاعب البلجيكي لمحاولة إقناعه بالانضمام له في الصيف المقبل، حيث كانت تجمع بينهما علاقة سابقة في فريق ليل الفرنسي.

وأشار الموقع إلى أن الفريق السعودي كان مهتم أيضاً بالتعاقد مع نجلولو كانتي لاعب وسط ميدان تشيلسي الإنجليزي، الذي يبلغ من العمر 31 عاماً، ولكن يتم التفاوض معه حالياً من قبل ناديه اللندني حول تمديد تعاقده، لمحاولة الاستفادة منه مادياً في الحالة الخروج في أي وقت.

وكان قد انضم مهاجم ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو، لصفوف النصر في بداية فترة الانتقالات الشتوية الحالية، في صفقة انتقال حر.