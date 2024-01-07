 ميلان يعبر إمبولي بثلاثية ويعزز موقعه بين كبار الدوري الإيطالي - بوابة الشروق
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ميلان يعبر إمبولي بثلاثية ويعزز موقعه بين كبار الدوري الإيطالي

د ب أ
نشر في: الأحد 7 يناير 2024 - 3:51 م | آخر تحديث: الأحد 7 يناير 2024 - 3:51 م

عزز فريق ميلان موقعه بين كبار الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه على مضيفه إمبولي 3 / صفر اليوم الأحد في المرحلة التاسعة عشرة للمسابقة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ميلان بهدفين حيث سجل الإنجليزي روبن لوفتوس تشيك الهدف الأول في الدقيقة 11 ثم أضاف المهاجم الفرنسي المخضرم اوليفيه جيرو الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 31.

وقبل دقيقتين من نهاية المباراة أحرز المهاجم الإيفواري الشاب شاكا تراوري الهدف الثالث لميلان.

وسجل ميلان فوزه الثالث على التوالي والرابع له في أخر خمس مباريات، كما حقق الفوز الثاني عشر هذا الموسم مقابل ثلاثة تعادلات وأربع هزائم.

ورفع فريق ميلان رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثالث بفارق تسع نقاط عن إنتر ميلان المتصدر، وتوقف رصيد إمبولي عند 13 نقطة في المركز قبل الأخير.


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