الرئيس الألماني السابق يواخيم جاوك ينتقد تردد حكومة بلاده في توريد أسلحة لأوكرانيا

اتهم الرئيس الألماني السابق يواخيم جاوك، الحكومة الألمانية بالتردد فيما يتعلق بتوريدات الأسلحة إلى أوكرانيا.

وقال جاوك لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "في ظل الحرب الثابتة المضنية والهجمات الجوية الفظيعة على المدنيين الأوكرانيين، فإنني أنظر بقلق لأفعالنا وأتساءل عما إذا كان دعمنا كافيا".

وردا على سؤال حول توريد صواريخ ألمانية من طراز "تاوروس" التي طلبتها أوكرانيا، قال جاوك: "لست على دراية كافية بالناحية العسكرية، ولكنني تحدثت مع أشخاص لديهم المعرفة العسكرية اللازمة. وبعد هذه المحادثات لم يعد يمكنني استيعاب أننا نتردد في توريد هذه الأسلحة وذخيرة أخرى".

جدير بالذكر أن صواريخ "تاوروس" هي أحد أحدث أنظمة الصواريخ بالسلاح الجوي، إذ تتمتع بالقدرة على تحديد الهدف من ارتفاعات ومسافات كبيرة ويمكنها تدمير المخابئ مثلا.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس قرر مطلع أكتوبر الماضي عدم توريد هذه النوعية من الصواريخ إلى أوكرانيا في الوقت الحالي، حيث هناك مخاوف من إمكانية إصابة أراضي روسية أيضا بهذه الصواريخ التي يبلغ مداها 500 كيلومتر.

وأوضح الرئيس الألماني السابق أنه لا يوجد حظر بالقانون الدولي على تقديم دعم بأسلحة لضحايا تعرضوا لهجوم، وقال جاوك: "لذا يمكننا القيام بذلك. ويتعين علينا القيام بذلك- بكل ما لدينا- دون شرط أو قيد. لأن تحقيق نصر روسي يمكن أن يهدد أيضا أمن دول أوروبية أخرى على المدى المتوسط".