رئيس المجلس الأوروبي يعتزم الترشح في انتخابات البرلمان الأوروبي

ذكرت وسائل إعلام بلجيكية، اليوم الأحد، أنه من المقرر أن يخوض رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو المقبل.

ويعني قرار ميشيل أنه سيترك منصب رئيس المجلس الأوروبي الذي يجمع رؤساء دول وحكومات التكتل في حال الفوز في الانتخابات.

وقال ميشيل، لصحيفتي "لوسوار" و"دي ستاندارد" البلجيكيتين، إن قادة الاتحاد الأوروبي قد يبحثون بعد ذلك تسمية خليفة له في نهاية يونيو المقبل أو بداية أغسطس المقبل.

ونقلت الصحيفتان، عن رئيس الوزراء البلجيكي السابق، القول إنه "من السهل نسبيا ترتيب أمر الخلافة".

وقال ميشيل، للصحيفتين، إنه سيترشح على رأس قائمة حزب "الحركة الإصلاحية البلجيكية" الليبرالي في الانتخابات المقررة في 9 يونيو المقبل، واصفا عام 2024 بأنه عام انتخابي بالغ الأهمية في أوروبا وفي العالم بأسره.

وأضاف ميشيل أن "المشروع الأوروبي في مفترق طرق، وهناك حاجة لتعزيز شرعية الديمقراطية الأوروبية".

وقال ميشيل إنه يهدف إلى القيام بدور فعال، مضيفا "أود أن أكون أحد أعضاء الفريق الذين يبنون المشروع الأوروبي وأقدم نفسي لمواصلة خدمته".

وقال ميشيل إنه يعتزم الترشح بطريقة لا تؤثر على مسؤولياته في تنسيق قمم الاتحاد الأوروبي.

ويشغل الرجل البالغ من العمر 48 عاما منصب رئيس المجلس الأوروبي منذ ديسمبر 2019، وسيستمر في منصبه حتى يؤدي أعضاء البرلمان الأوروبي اليمين في 16 يوليو المقبل، على أن يتنحى في حال انتخابه.

وخيمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي تولت منصبها في نفس وقت تنصيب شارل ميشيل، بظلالها على دوره إلى حد كبير.