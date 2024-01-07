مقتل مجندة إسرائيلية في انفجار عبوة ناسفة بالضفة الغربية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل مجندة من حرس الحدود بعد تعرض مركبة عسكرية لانفجار عبوة ناسفة على أحد المحاور في مخيم جنين للاجئين بالضفة الغربية.

ووفق قناة "إي 24 نيوز" الإسرائيلية، اليوم، قاد الجيش عملية استباقية لمنع تنفيذ مخططات هجومية ينفذها فلسطينيون ضد أهداف إسرائيلية.

وكان الجيش الإسرائيلي، أفاد بأن القوات الإسرائيلية دخلت جنين، لإجراء مهمة لمكافحة الإرهاب، عندما ألحقت عبوة ناسفة مزروعة على جانب طريق أضرارا بمركبة تابعة لشرطة الحدود.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، إن اثنين من رجال الشرطة، تعرضا لإصابات خطيرة وواحد لإصابة متوسطة والرابع لإصابة خفيفة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أكدت في وقت سابق، مقتل 6 فلسطينيين في قصف إسرائيلي بمسيرة جنوب مدينة جنين في الضفة الغربية، في الوقت الذي اعتقلت فيه القوات الإسرائيلية فتاة في مدينة نابلس.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن وزارة الصحة ذكرت في بيان أن 6 مواطنين استشهدوا جراء قصف مسيرة اسرائيلية تجمعا للمواطنين قرب دوار الشهداء جنوب جنين.

وأفادت بأن الشهداء هم: الأشقاء هزاع ناجح حسن درويش (27 عاما)، ورامي (22 عاما)، وأحمد (24 عاما)، وعلاء (29 عاما)، ورزق الله نبيل سليمان (18 عاما)، ومحمد ياسر موسى عصعوص، إضافة لإصابة شاب آخر بجروح خطيرة، وجميعهم من قرية مثلث الشهداء جنوب مدينة جنين.

وكانت قوات من الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت مدينة جنين الليلة الماضية، ودارت مواجهات مع الشبان في عدد من المناطق في المدينة.