وزير الرياضة: زيارة الرئيس لمعسكر المنتخب رفعت معنويات اللاعبين

أشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بأداء المنتخب القومي في المباريات، وأنه يمتاز بالعطاء والإخلاص، وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أثناء جولته التفقدية اليوم، للمدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء السبت، أن لقاء الرئيس بعناصر المنتخب الوطني، يحفز اللاعبين قبل بطولة أمم إفريقيا والتي من المقرر إقامتها بساحل العاج، مؤكدا أن هذه الزيارة كان لها أثرا إيجابيا على اللاعبين ومنحتهم طاقة قوية وحفزتهم ورفعت من معنوياتهم.

وثمن إهداء اللاعب الدولي محمد صلاح، تيشيرت للرئيس يحمل توقيعات لاعبي المنتخب الوطني، مؤكدا أن هذه اللافتة نابعة من إحساس اللاعبين بدور قيادتهم السياسية في دعمها، وتقديرها للرياضة والاهتمام بها.

وكشف عن تفاصيل الجولة التفقدية للرئيس، متابعا: «الرئيس تفقد المدينة حيث تتسع الصالة المغطاة لـ15 ألف متفرج، وطابقين تحت الأرض بخلاف الصالة الرئيسية، كما تتضمن صالة أخرى تتسع لـ8 آلاف متفرج، هذا إلى جانب وحمام سباحة أوليمبي، ومجمع للاسكواش، وأكبر ميدان للرماية في العالم يضم 21 ميدان، وأقيم عليها أكثر من بطولة عالمية».

وأشار إلى أن المدينة تضم فندق معسكر فائق الجودة، ومستشفى طب رياضي، منوها بأن المدينة الأولمبية أحد الصروح الرياضية المتميزة في مصر، والتي جرى الانتهاء منها قبل أي الأزمات والضوائق الاقتصادية العالمية.

ولفت إلى أن المدينة الأولمبية حلم للشباب المصري ومدعى للفخر داخل وخارج مصر.