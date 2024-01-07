إحالة المتهم المتسبب في حادث مصرع الفنان أشرف عبد الغفور بأكتوبر للمحاكمة

أمرت النيابة العامة بأكتوبر بإحالة المتهم المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبدالغفور بحادث سير إلى المحاكمة الجنائية.



وكان قاضي المعارضات بمحكمة أكتوبر قرر في وقت سابق إخلاء سبيل المتهم في حادث وفاة الفنان أشرف عبد الغفور، بكفالة مالية تقدر بـ10 آلاف جنيه على ذمة القضية.



ووجهت النيابة للمتهم، تهمتي القتل الخطأ لعبد الغفور وإصابة زوجته فى حادث مرورى بطريق مصر اسكندريه الصحراوي.



واستمعت النيابة إلى المتهم بارتكاب الواقعة وتبين أنه فنان تشكيلي يسكن بمدينة أكتوبر وكان في طريقه لمنزله.



وكشفت التحقيقات أن الفنان أشرف عبد الغفور كان يسير بسيارته بالطريق الدائري اتجاه الواحات في منطقة 6 أكتوبر، وأثناء سيره اصطدمت به سيارة من الخلف، مما أسفر عن تهشم الجزء الخلفي للسيارة بالكامل والجزء الامامى وتهشم السيارة المتسببة في الحادث، من الأمام.



كلفت النيابة العامة مهندس فنى بمرور الجيزة لفحص أسباب وملابسات حادث تصادم سيارة الفنان أشرف عبد الغفور والتى أدت إلى مصرعه وإصابة زوجته بإصابات بالغة.