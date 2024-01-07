رئيس قطاع نوعية البيئة: نجحنا في خفض الانبعاثات الضارة بنسبة 30%

قال الدكتور مصطفى مراد، رئيس قطاع نوعية الهواء بوزارة البيئة وخبير المناخ بالأمم المتحدة، إننا حققنا طفرة كبير في خفض الانبعاثات بنسبة تجاوزت الـ30%، مؤكدًا أن المشروعات التي تتبناها الدولة عامل رئيسي في خفض التلوث وتغير المناخ.

وأضاف مراد في تصريحات لـ«الشـروق»، أنه بسبب المخلفات الصناعية وحرق المخلفات نواجه ظاهرة السحابة السوداء في بعض الأوقات وخاصة القاهرة الكبري، مشيرًا إلى أن السحابة السوداء قلت بنسبة 25 إلى 30% عن السابق.

وأكد أنه تم خفض التلوث بالجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من 10 ميكروميتر بالقاهرة الكبرى والدلتا بلغت نسبة 31.8% خلال عام 2022 حيث كان من المخطط الوصول إلى نسبة خفض 25% حلول عام 2025 وبهذا فقد تم اجتيار المستهدف المقرر لعام 2025، كما تم تحقيق خفض بنسبة 50% من تركيزات الجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من 2.5 ميكروميتر خلال عام 2022 مقارنة بعام 2015.

وأشار إلى أنه نتيجة الأجهزة التنفيذية علي أرض الواقع، والتي تمت تحديدًا منذ 4 سنوات، نتج عنها مكافحة التلوث وعدم الشعور بالسحابة السوداء كما السابق، لافتًا إلى أن المخلفات وتراكمها في الشارع كانت من ضمن اسباب التلوث، وبناء عليه قامت وزارة البيئة بعمل عقود تشغيل خاصة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوراع، إضافة إلى تشغيل المحطات الوسيطة الثابتة ومصانع المعالجة والمدافن الصحية، واعتماد عقود منظومة النظافة بمحافظة القاهرة المنطقتين «الشرقية، الغربية»، وتوقيع عقود منظومة النظافة بكل من المحافظات.

وأشار إلى أنه من المشروعات التي تبنتها الدولة أيضًا لخفض الإنبعاثات، تمثلت في تنفيذ أول مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة بمنطقة أبى رواش بمحافظة الجيزة بتكلفة استثمارية 120 مليون دولار، لانتاج طاقة كهربائية ٣٠ ميجاوات/ساعة.

وتابع مراد، أنه جاري أعمال الإغلاق والتأهيل لمقلب السلام نظراً لقربه من الكتلة السكنية، حيث تم الانتهاء من أعمال التغطية كمرحلة أولى، وستقوم هيئة المجتمعات العمرانية بطرح اعمال المرحلة الثانية لأعمال انشاء متنزه عام.

وفي سياق متصل، قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أننا بذلنا جهودًا حثيثة لمواجهة تحدي تغير المناخ الذي بات يهدد العالم أجمع دون تفرقة، وتتسارع وتيرة آثاره السلبية على العديد من المجتمعات والدول، مما تطلب اتخاذ إجراءات عاجلة وطويلة المدى على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.

وأشارت إلى إعداد تحديث تقرير المساهمات المحددة وطنيًا 2030 «في يونيو 2023» بأن تكون نسبة الطاقات المولدة من الطاقة الجديدة والمتجددة 42% في خليط الطاقة لقطاع الكهرباء بإجمالي خفض الانبعاثات 80 مليون طن ثاني أكسيد الكربون المكافئ، وذلك بحلول عام 2030 بدلا من 2035 بإجمالي خفض 70 مليون طن ثاني أكسيد الكربون المكافئ.

وعن دمج القطاع الغير رسمي في مجال المخلفات، أكدت الوزيرة، أننا سجلنا 4200 مواطن على مستوى الجمهورية حتى الآن، بياناتهم على الموقع الإلكتروني لتسجيل العاملين فى مجال إعادة تدوير المخلفات، ضمن بروتوكول التعاون بين وزارتي البيئة والتضامن الإجتماعي لتسجيل العمالة غير المنتظمة بالمنظومة رسمياً، وصدر قرار 4 مسميات وظيفية للعمل فى مجال ادارة المخلفات، تولت وزارة البيئة اعداد مسودة لها وهم «جمع – فرز – تدوير – تخلص نهائى »، لتقوم مصلحة الأحوال المدنية إضافتها.