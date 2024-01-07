إصابة 4 من رجال شرطة الحدود الإسرائيلية جراء قنبلة مزروعة على الطريق بالضفة الغربية

أصيب أربعة من رجال شرطة حرس الحدود الإسرائيلية، بسبب قنبلة زرعت على جانب طريق وقتل ستة فلسطينين، في غارة جوية الليلة الماضية، في مخيم "جنين" للاجئين بالضفة الغربية.

وفي بيان مشترك، ذكر الجيش الإسرائيلي والشرطة أن القوات الإسرائيلية دخلت جنين، لإجراء مهمة لمكافحة الإرهاب، عندما ألحقت عبوة ناسفة مزروعة على جانب طريق أضرارا بمركبة تابعة لشرطة الحدود، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأحد.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن اثنين من رجال الشرطة، تعرضا لإصابات خطيرة وواحد لإصابة متوسطة والرابع لإصابة خفيفة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أكدت في وقت سابق مقتل 6 فلسطينيين، فجر اليوم الأحد، في قصف اسرائيلي بمسيرة جنوب مدينة جنين في الضفة الغربية، في الوقت الذي اعتقلت فيه القوات الإسرائيلية فتاة في مدينة نابلس.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا" أن وزارة الصحة ذكرت في بيان أن "6 مواطنين استشهدوا جراء قصف مسيرة اسرائيلية تجمعا للمواطنين قرب دوار الشهداء جنوب جنين".

وأفادت بأن "الشهداء هم: الأشقاء هزاع ناجح حسن درويش (27 عاما)، ورامي (22 عاما)، وأحمد (24 عاما)، وعلاء (29 عاما)، ورزق الله نبيل سليمان (18 عاما)، ومحمد ياسر موسى عصعوص، إضافة لإصابة شاب آخر بجروح خطيرة، وجميعهم من قرية مثلث الشهداء جنوب مدينة جنين".

وكانت قوات من الجيش الإسرائيلي قد اقتحمت مدينة جنين الليلة الماضية، ودارت مواجهات مع الشبان في عدد من المناطق في المدينة.