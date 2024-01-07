قال محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس اتحاد البنوك المصرية، إن صافي أرباح بنك مصر حتى سبتمبر 2023؛ بلغ 40 مليار جنيه قياسا بـ 25 مليار جنيه على مدار العام 2022.

وتوقع خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء السبت، أن يتجاوز صافي نسبة الربح خلال العام 2023؛ «80%» مقارنة بالعام 2022.

ورد أزمة تراجع السيولة من النقد الأجنبي إلى انخفاض تحويلات المصريين بالخارج؛ نتيجة التوجه إلى مسارات وقنوات غير شرعية؛ بسبب ارتفاع سعر السوق الموازي عن البنك قائلا: «العميل لن يبيع الدولار بالبنك مقابل 31 جنيها، والسعر بالخارج أكثر بكثير».

وأضاف أن الدولة لديها العديد من مصادر النقد الأجنبي المتنوعة تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار، على سبيل المثال 33 مليار دولار من تحويلات المصريين بالخارج و14 مليارا من السياحة، و9 مليارات من قناة السويس، وإجمالي تصدير 45 مليار دولار.

ورد أسباب تأخر فتح الاعتمادات المستندات إلى تراجع مصادر النقد الأجنبي، قائلا: «بعد أن كنا نستقبل 20 مليار دولار في اليوم، انخفضت إلى 8 أو 7 مليون دولار؛ نتيجة تراجع تحويلات المصريين بالخارج التي لم نعد نراها، والشركات تتوجه لبيع الدولار خارج البنوك؛ نتيجة فرق السعر».

وأوضح أن اختلاف سعر الصرف يعيق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشددا على ضرورة استغلال موارد الدولة المتاحة، ومنح الفرصة أمام القطاع الخاص عبر إصدار المزيد من القوانين التي تسهم بدورها في جذب الاستثمارات.

ونوه إلى تحسن صافي الأصول الأجنبية في أعقاب بعض التراجعات خلال الآونة الأخيرة، قائلا: «لدينا الآن نسب سيولة جيدة من العملة الأجنبية، والبنوك قادرة على سداد الالتزامات، والوضع يتحسن على مستوى جميع البنوك».