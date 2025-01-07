عظيمة مديرا فنيا لـ الشرطة العراقي

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أعلن نادي الشرطة العراقي، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع المدير الفني محمد عبد العظيم "عظيمة" لقيادة الفريق خلفا للمدرب أحمد صلاح.

وأوضح نادي الشرطة في بيان رسمي أن الجهاز الفني لـ عظيمة سيتكون من: عصام صابر مدربا لحراس المرمى، ومعتز عبد الحسيب محللا فنيا، وأحمد بن يوسف مدربا للياقة البدنية، على أن يصل المدرب المساعد خلال الأيام القليلة المقبلة.

وباشر عظيمة عمله رسميا اليوم وقاد تدريبات الفريق استعدادا للمباراة المرتقبة أمام فريق النجف، المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الدوري.

ويحتل الشرطة العراقي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري في موسمه الحالي، بعدما خاض 12 مباراة برصيد 25 نقطة بفارق نقطتين عن القوة الجوية المتصدر.