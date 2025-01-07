 فريد زهران ينعى جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فريد زهران ينعى جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن

علي كمال
نشر في: الثلاثاء 7 يناير 2025 - 4:33 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 7 يناير 2025 - 4:33 ص

نعي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن.


ويتقدم قيادات وأعضاء الحزب بخالص العزاء والمواساة لقيادات وأعضاء حزب حماة الوطن، وللفقيد الرحمة ولذويه الصبر والسلوان.

وتوفي مساء اليوم، الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن، وعضو مجلس الشيوخ، عن عمر يناهز 96 عام.

ونعى حزب حماة وطن الفريق جلال الهريدي، قائلا: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى قيادات وكوادر وأعضاء حزب حماة الوطن وفاة الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن .. إنا لله وإنا اليه راجعون.

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