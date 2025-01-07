كييف 7 يناير/كانون الثاني(د ب أ)- تواصل القتال العنيف اليوم الثلاثاء في منطقة كورسك جنوبي روسيا بعد أن أطلقت أوكرانيا هجوما جديدا.



وبحسب هيئة العامة للأركان الأوكرانية فقد وقع 218 اشتباكا على جميع محاور الجبهة في الساعات الـ 24 الماضية.



وفي منطقة كورسك وحدها، تصدت القوات الأوكرانية لـ 94 هجوما روسيا، حسبما أفادت الهيئة.



وذكرت قيادة القوات الخاصة الأوكرانية عبر صفحتها على فيسبوك أن 13 جنديا كوريا شماليا قتلوا في منطقة كورسك. ولم يتم التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل.



وكانت كييف قد شنت هجوما مفاجئا آخر في المنطقة في عطلة نهاية الأسبوع. وفقا لخبراء من معهد دراسة الحرب الأمريكي، تقدمت القوات الأوكرانية شمال شرق مدينة سودجا.



وقد يشير هذا إلى وجود عملية منسقة في المنطقة، لكن أيضا إلى استعدادات لهجوم على محاور أخرى من الجبهة، حسبما كتب المعهد، مشيرا إلى البيانات الجغرافية المستخلصة من الصور المنشورة على الإنترنت.

وكانت وزارة الدفاع الروسية والمدونون العسكريون قد ذكروا في وقت سابق أن القوات الروسية قد تصدت للهجمات الأوكرانية الأخيرة.



وكانت القوات الأوكرانية قد تقدمت عبر الحدود بين البلدين لأول مرة في أغسطس/آب الماضي، ومنذ ذلك الحين احتلت أجزاء من منطقة كورسك.



وبعد أشهر من القتال، استعادت القوات الروسية حوالي نصف هذه الأراضي.



وبموجب اتفاق مع بيونج يانج، تقوم موسكو أيضا بنشر جنود من كوريا الشمالية لتعزيز قواتها في منطقة كورسك.