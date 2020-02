أعدت شرطة مرور مدينة مومباى الهندية لعبة مسلية لترويض السائقين للتخلص من عادة الضغط على «كلاكس» السيارة باستمرار والتى سببت تلوثا سمعيا غير مسبوق فى المدينة.

وفى إحدى إشارات المرور كانت الردارات التابعة للشرطة تراقب من يطلق الكلاكس فى الإشارة الحمراء، وما حدث بعدها أن الإشارة فتحت لمن لا يصدر هذا الصوت المزعج، بينما ظهرت لأصحاب البوق علامات مكتوبة عليها «كلاكس أكثر تنتظر أطول» وسط ذهول عمَّ الإشارة، بحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

واستعانت الشرطة بأحدث تقنيات التصوير من طائرات مسيرة وغيرها لتسجيل تلك التجربة الفريدة من نوعها ورصد علامات الذهول على أوجه السائقين ليتم نشر تلك المقاطع لاحقا بشكل موسع.

وفى المقطع المصور ظهر السائقون وبعضهم ينزل من السيارة بينما صرخ بعضهم فى الآخر ليتوقف عن الضغط على الكلاكس ليفتح الطريق وعلى الأرصفة يلعب الأطفال بمرح فى الإشارة المغلقة بينما يتبادل رجال المرور تحية الانتصار.

Horn not okay, please!

Find out how the @MumbaiPolice hit the mute button on #Mumbai’s reckless honkers. #HonkResponsibly pic.twitter.com/BAGL4iXiPH