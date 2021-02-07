 القضاء الإداري يرفض طعون عودة مجلس مرتضى منصور للزمالك - بوابة الشروق
الأحد 7 فبراير 2021 10:14 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. كيف ستكون مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية؟
النتـائـج تصويت

القضاء الإداري يرفض طعون عودة مجلس مرتضى منصور للزمالك

محمد نابليون
نشر في: الأحد 7 فبراير 2021 - 10:11 ص | آخر تحديث: الأحد 7 فبراير 2021 - 10:11 ص

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فتحى توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، برفض الطعون المقامة من مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك المعزول وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الرياضة بوقف وتجميد المجلس.

وذكرت إحدى الدعاوى والتى حملت رقم 13034 لسنة 75 قضائية، أن قرار وزير الشباب والرياضة صدر بالمخالفة للدستور القانون، لصدوره خاليا من الأسباب التى تبرره، بالإضافة إلى صدوره بصورة متعسفة دون استهداف المحافظة على الأمن والنظام العام.

كما أكدت الدعوى أنه بموجب قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017؛ فقد تقلص الدور الرقابى الوصائى لوزارة الشباب والرياضة على الهيئات الرياضية إلى الحد الأدنى منه، حيث لم تعد للوزارة أو المجلس القومى للرياضة أى سلطة تبيح لها التدخل فى شأن الهيئات الرياضية لإعلان بطلان قرارات الجمعيات العمومية أو مجالس إدارتها سواء ما يتعلق بوضع أنظمتها الأساسية، أو ما يتعلق بوضع سياساتها العامة، أو ما يصدر عن تلك الهيئات من قرارات تتعلق بشئونها الداخلية أو إصدار أى قرارات بحل مجالس إدارات هذه الهيئات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك