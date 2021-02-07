القضاء الإداري يرفض طعون عودة مجلس مرتضى منصور للزمالك

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فتحى توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، برفض الطعون المقامة من مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك المعزول وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الرياضة بوقف وتجميد المجلس.

وذكرت إحدى الدعاوى والتى حملت رقم 13034 لسنة 75 قضائية، أن قرار وزير الشباب والرياضة صدر بالمخالفة للدستور القانون، لصدوره خاليا من الأسباب التى تبرره، بالإضافة إلى صدوره بصورة متعسفة دون استهداف المحافظة على الأمن والنظام العام.

كما أكدت الدعوى أنه بموجب قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017؛ فقد تقلص الدور الرقابى الوصائى لوزارة الشباب والرياضة على الهيئات الرياضية إلى الحد الأدنى منه، حيث لم تعد للوزارة أو المجلس القومى للرياضة أى سلطة تبيح لها التدخل فى شأن الهيئات الرياضية لإعلان بطلان قرارات الجمعيات العمومية أو مجالس إدارتها سواء ما يتعلق بوضع أنظمتها الأساسية، أو ما يتعلق بوضع سياساتها العامة، أو ما يصدر عن تلك الهيئات من قرارات تتعلق بشئونها الداخلية أو إصدار أى قرارات بحل مجالس إدارات هذه الهيئات.