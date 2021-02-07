 إسرائيل تسجل 2624 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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إسرائيل تسجل 2624 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال 24 ساعة

أ ش أ
نشر في: الأحد 7 فبراير 2021 - 8:58 ص | آخر تحديث: الأحد 7 فبراير 2021 - 8:58 ص

أعلنت السلطات الصحية في إسرائيل، تسجيل 2624 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت وزارة الصحة، في بيانها الذي أوردته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية اليوم الأحد، أن إجمالي عدد الإصابات تجاوز الـ681 ألف حالة، تعافي منهم 591 ألف حالة.
وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 5057 حالة على مستوى البلاد، بينما هناك 1124 حالة خطرة و316 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي .
وكان وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين، قد أعلن الثلاثاء الماضي أن ثلاثة ملايين و مائة شخص تلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا بينما حصل مليون و729 ألفا على الجرعة الثانية منه.

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