 مقتل عدد من ميليشيا الحوثي بنيران الجيش اليمني في مأرب - بوابة الشروق
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مقتل عدد من ميليشيا الحوثي بنيران الجيش اليمني في مأرب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
نشر في: الأحد 7 فبراير 2021 - 6:08 م | آخر تحديث: الأحد 7 فبراير 2021 - 6:08 م

قُتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي، اليوم الأحد، خلال مواجهات مع قوات الجيش اليمني، إثر محاولات عناصر من الميليشيا التقدم باتجاه مواقع محررة في جبهتي المخدرة وصرواح غرب محافظة مأرب.

وأوضح الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبرنت)، أن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية أفشلت محاولة الميليشيا، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد أن كبدتها قتلى وجرحى في صفوفها، إضافة إلى تدمير عربات تابعة لها.

وتزامن ذلك مع استهداف مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، صباح اليوم، تعزيزات للميليشيا الحوثية في المنطقة ذاتها، وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

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